Вблизи границ РФ расположился батальон НАТО

Всего в 60 километрах от России находятся более тысячи военных, а также перебросят около 70 единиц техники

Силы НАТО оказались уже на подступах к российской границе – военные разместились в польском городке Ожиш, что в 60 километрах от РФ.

Служить под боком у России будет более тысячи воинов. Также планируется разместить 70 единиц боевой техники.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что главная причина укрепления обороны в Европе – агрессия России против Украины.