Вблизи границ РФ расположился батальон НАТО

Сегодня, 17:40

Всего в 60 километрах от России находятся более тысячи военных, а также перебросят около 70 единиц техники


Силы НАТО оказались уже на подступах к российской границе – военные разместились в польском городке Ожиш, что в 60 километрах от РФ.

Служить под боком у России будет более тысячи воинов. Также планируется разместить 70 единиц боевой техники.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что главная причина укрепления обороны в Европе – агрессия России против Украины.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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