Великобритания и ЕС начинают переговоры по Brexit

Сегодня, 08:50

Мэй пообещала, что британское правительство выполнит обязательства

Тереза Мэй. Фото: AFP
Тереза Мэй. Фото: AFP

Переговоры, по результатам которых Великобритания намерена покинуть Евросоюз, начинаются в понедельник, 19 июня, сообщает британское министерство по вопросам Brexit.

В ведомстве отметили, что дата начала переговоров соответствует объявленной прежде.

"Министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис и главный координатор ЕС Мишель Барнье, который ведет от имени Еврокомиссии переговоры по выходу страны из союза, пришли к соглашению, что они (переговоры – Ред.) начнутся 19 июня, в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора", – говорится в совместном заявлении сторон, опубликованном на прошлой неделе.

По словам премьер-министра Британии Терезы Мэй, вести переговоры о выходе Великобритании из ЕС будет новое правительство.

Премьер пообещала, что правительство выполнит обязательства по Brexit.

Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Тогда около 52% жителей страны, имеющих право голоса, высказались за выход из ЕС.
Великобритания, переговоры, ЕС, евросоюз, референдум, Brexit

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Источник:

Интерфакс-Украина

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