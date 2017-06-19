Великобритания и ЕС начинают переговоры по Brexit

Переговоры, по результатам которых Великобритания намерена покинуть Евросоюз, начинаются в понедельник, 19 июня, сообщает британское министерство по вопросам Brexit.

В ведомстве отметили, что дата начала переговоров соответствует объявленной прежде.

"Министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис и главный координатор ЕС Мишель Барнье, который ведет от имени Еврокомиссии переговоры по выходу страны из союза, пришли к соглашению, что они (переговоры – Ред.) начнутся 19 июня, в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора", – говорится в совместном заявлении сторон, опубликованном на прошлой неделе.

По словам премьер-министра Британии Терезы Мэй, вести переговоры о выходе Великобритании из ЕС будет новое правительство.

Премьер пообещала, что правительство выполнит обязательства по Brexit.

Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Тогда около 52% жителей страны, имеющих право голоса, высказались за выход из ЕС.