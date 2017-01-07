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"Ветераны" Шеннон Бриггс и Фрес Окендо проведут бой за титул WBA http://www.segodnya.ua/img/article/7861/55_main.1483782713.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/55_tn.1483782713.jpg Мир У команд боксеров есть 30 дней, чтобы договориться о поединке

"Ветераны" Шеннон Бриггс и Фрес Окендо проведут бой за титул WBA

Сегодня, 16:29

У команд боксеров есть 30 дней, чтобы договориться о поединке

Шеннон Бриггс получил шанс стать чемпионом мира
Шеннон Бриггс получил шанс стать чемпионом мира

В поединке за титул "регулярного" чемпиона по версии WBA в супертяжелом весе должны встретиться американец Шеннон Бриггс и пуэрториканец Фрес Окендо. Такое решение было принято организацией в пятницу. Напомним, что полноценный титул чемпиона WBA 29 апреля разыграют Владимир Кличко и Энтони Джошуа, поединок которых пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

И Бриггс, и Окендо – возрастные боксеры. Первому уже 45 лет, второй лишь на два года моложе. Боксеры получили 30 дней на то, чтобы договориться о дате, месте и других условиях поединка. Иначе WBA назначит торги на право провести этот бой.

Бриггс дебютировал в профи в 1992 году и провел 67 поединков (60 побед, 6 поражений, 1 ничья), в рейтинге боксеров супертяжелого веса он занимает 39-е место. Рост – 193 см, размах рук – 203 см.

Фрес Окендо дебютировал в 1997 году и провел 45 боев (37 побед, 8 поражений). Последний поединок он провел летом 2014 года, когда проиграл Руслану Чагаеву в Чечне. Рост – 188 см, размах рук – 203 см.
боксеры, Шеннон Бриггс, Фрес Окендо

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Источник:

boxing-mma.com

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