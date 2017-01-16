Вице-председателя Samsung хотят арестовать: подробности скандала в Корее

Коррупционный скандал вокруг президента Южной Кореи Пак Кын Хе оборачивается серьезными неприятностями для международной транснациональной компании Samsung Electronics.

Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест одного из богатейших бизнесменов страны, вице-председателя компании Samsung Electronics Ли Джэена (его состояние оценивается в $7,9 млрд), который вот уже несколько лет фактически управляет корпорацией, поскольку его 75-летний отец имеет проблемы с сердцем.

Как передает Би-би-си, если суд утвердит ордер, 48-летнего Ли Джэена могут арестовать уже в среду. Причем эксперты отмечают, что без экономических последствий подобное задержание не обойдется. Но, как считают представители независимой следственной группы по расследованию скандала в окружении президента, "установление справедливости важнее возможного влияния решения об аресте руководителя Samsung Electronics на национальную экономику".

В конце прошлого года в офисах корпорации прошли обыски. В минувший четверг Ли Джэен, которого СМИ называют "наследником" Samsung, был вызван в прокуратуру на допрос. Показания ему пришлось давать в течение 22 часа. Следствие считает, что именно миллиардер распорядился переводить подруге президента Чхве Сун Силь крупные суммы денег в обмен на покровительство руководства страны.

Сам Ли Джэен ранее в ходе многочасовых парламентских слушаний полностью отверг обвинения в незаконном лоббировании интересов концерна и заявил, что пожертвования в неправительственные фонды делались бескорыстно. Но, по данным южнокорейского агентства Yonhap, независимая следственная группа считает, что перед парламентом Ли Джэен дал ложные показания. В случае обнаружения доказательств, что он лично распоряжался перечислить деньги фондам подруги президента, лишь за ложные показания на парламентских слушаниях ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Прокуратура считает, что близкая подруга президента заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда в обмен на лоббирование их интересов перед Пак Кын Хе. Следствие считает, что Samsung Electronics перевела на счета контролируемой Цой Сун Силь компании в Германии 22 миллиарда вон (около $18 млн) якобы за предоставление консалтинговых услуг, в то время как на самом деле эти средства пошли на приобретение лошадей, экипировки и обучение дочери Цой верховой езде за границей. В обмен на это Цой, пользуясь своими отношениями с главой государства, якобы оказала давление на пенсионный фонд страны с тем, чтобы он одобрил слияние Samsung и строительной компании Cheil Industries Inc. Пенсионный фонд владел 11,6% акций в Samsung и 5% в Cheil Industries Inc. Эта сделка оценивалась в $8 млрд, а объединенная компания Samsung C&T стала пятой по показателю рыночной капитализации в Южной Корее. Главе пенсионного фонда Мун Хен Пхе также предъявлены обвинения в коррупции. Он был задержан месяц назад.

По мнению ряда южнокорейских СМИ, расследование в отношении главы Samsung — лишь начало антикоррупционной кампании, и в дальнейшем по делу о коррупции можно ожидать арестов в руководстве других крупных корпораций страны. В настоящее время следователи пытаются установить, причастна ли к сомнительной сделке сама президент Пак Кын Хе, которой 9 декабря 2016 года был объявлен импичмент. Известно, что минимум один раз Пак лично встречалась с Ли Джэен 25 июля 2015 года. Ее дальнейшую судьбу должен определить Конституционный суд Южной Кореи, который до лета этого года либо утвердит импичмент, либо восстановит президентские полномочия Пак Кын Хе.