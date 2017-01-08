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Видео уличного боя минчанина с ковром набирает популярность (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7863/71_main.1483884229.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/71_tn.1483884229.jpg Мир Житель Минска, вынесший ковер во двор, чтобы выбить его, стал отрабатывать на нем элементы боевых искусств: подсечки и броски

Видео уличного боя минчанина с ковром набирает популярность (видео)

Сегодня, 16:01

Житель Минска, вынесший ковер во двор, чтобы выбить его, стал отрабатывать на нем элементы боевых искусств: подсечки и броски

Ковер. Фото: belnaviny.by
Ковер. Фото: belnaviny.by

На канале YouTube появилось видео, на котором запечатлено, как житель Минска устроил уличный бой со своим ковром. "Когда твой худший враг – это ковер. Или как у меня за окном велись боевые действия", – прокомментировала ролик его автор – минчанка Виталия Пилюхина, сообщает belnaviny.by.

Ролик появился на YouTube два дня назад и за это время его посмотрели почти 400 000 раз. На видео запечатлено, как мужчина яростно бьет ковер ногами и перебрасывает его через себя. За время "боя" на земле оба его участника оказываются по несколько раз. Запись даже попала в раздел "Набирающие популярность".

Как пишут пользователи в комментариях, в этом видео смысла, экшена, напряжения и сюжетных поворотов больше, чем во всех вместе взятых голливудских фильмах за последние лет пят.
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