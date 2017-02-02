Видеохит: самолет совершил посадку на одном двигателе (видео)
В результате инцидента никто не пострадал
Пассажирский самолет Boeing 777-300 швейцарской авиакомпании Swiss International Air Lines, следовавший из Цюриха в Лос-Анджелес (США), совершил вынужденную посадку в аэропорту канадского города Икалиут из-за отказавшего левого двигателя, сообщает сайт AirLive.
Вынужденная посадка прошла благополучно, никто не пострадал.
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