Видеохит: самолет совершил посадку на одном двигателе (видео)

Сегодня, 19:03

В результате инцидента никто не пострадал 


Пассажирский самолет Boeing 777-300 швейцарской авиакомпании Swiss International Air Lines, следовавший из Цюриха в Лос-Анджелес (США), совершил вынужденную посадку в аэропорту канадского города Икалиут из-за отказавшего левого двигателя, сообщает сайт AirLive.

Вынужденная посадка прошла благополучно, никто не пострадал.
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Источник:

NEWSru.co.il

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