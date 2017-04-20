Видеошок: дедушка с внуком чудом спаслись от упавшей с крыши каменной глыбы

Сегодня, 05:21

Жители дома уверены, что бетонную глыбу специально скинули на прохожих подростки, незадолго до этого зашедшие в подъезд

Скрин с видео: life.ru
Скрин с видео: life.ru

В российском Воронеже маленький ребенок едва не погиб, когда гулял во дворе с дедушкой. Огромный камень рухнул на тротуар менее чем в метре от них и девушки, которая в этот момент шла по улице в другую сторону.

"Буквально за несколько минут до этого в подъезд зашла группа подростков. Кто они такие — неизвестно. После того как камень упал, они вышли из подъезда и вели себя странно. Показалось, что они в нетрезвом состоянии — одна девушка придерживала другую", — рассказала "Лайфу" одна из жительниц дома.

На записи камер видеонаблюдения видно, что молодые люди оживленно спорят о чем-то и, похоже, на повышенных тонах. Две девушки, которые были с ними, быстро ретировались.

Очевидцы падения камня написали два заявления в полицию — с требованием найти и наказать тех, кто сбросил глыбу в столь опасной близости от людей. В полиции факт проверки подтвердили, но уточнили, что говорить о причастности молодых людей к инциденту пока рано, тем более, что их личности до сих пор не установлены.
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