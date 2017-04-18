Видеошок: в Петербурге ушло под воду шоссе

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Более трех часов машины "плавали" из-за прорыва трубы

Трассу затопило. Фото: соцсети
Трассу затопило. Фото: соцсети

16 апреля в Петербурге в районе платформы "Аэропорт" на Пулковском шоссе произошёл прорыв трубы, в результате которого вода вытекла на проезжую часть и залила три из четырёх полосы движения. Как сообщил Life, глубина разлива воды составляла не менее 30 сантиметров.

Движение транспорта в сторону города Пушкин было ограничено, а автомобили двигались только по крайней левой полосе.

Представители ГУП "Водоканала Санкт-Петербурга" подчеркнули, что "на водоснабжении абонентов инцидент не сказался". По их версии, авария произошла из-за прорыва трубы с холодной водой диаметром один метр.

Спустя около трех часов шоссе полностью открыли для проезда после просушки аварийными бригадами.

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