Видеошок: в Петербурге ушло под воду шоссе
Более трех часов машины "плавали" из-за прорыва трубы
16 апреля в Петербурге в районе платформы "Аэропорт" на Пулковском шоссе произошёл прорыв трубы, в результате которого вода вытекла на проезжую часть и залила три из четырёх полосы движения. Как сообщил Life, глубина разлива воды составляла не менее 30 сантиметров.
Движение транспорта в сторону города Пушкин было ограничено, а автомобили двигались только по крайней левой полосе.
Представители ГУП "Водоканала Санкт-Петербурга" подчеркнули, что "на водоснабжении абонентов инцидент не сказался". По их версии, авария произошла из-за прорыва трубы с холодной водой диаметром один метр.
Спустя около трех часов шоссе полностью открыли для проезда после просушки аварийными бригадами.
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