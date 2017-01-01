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Владелец ночного клуба в Турции: США предупреждали о возможном теракте http://www.segodnya.ua/img/article/7850/30_main.1483258690.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/30_tn.1483258690.jpg Мир В связи с предупреждениями американских спецслужб, турки усилили меры безопасности, но и это не помогло

Владелец ночного клуба в Турции: США предупреждали о возможном теракте

Сегодня, 10:19

В связи с предупреждениями американских спецслужб, турки усилили меры безопасности, но и это не помогло

Американцы предупреждали об атаке. Фото: Haber Turk
Американцы предупреждали об атаке. Фото: Haber Turk

Американская разведка заранее предупреждала о возможных террористических атаках в Турции. Об этом рассказал владелец ночного клуба в Стамбуле, где террорист устроил стрельбу, передает 112.ua со ссылкой на CNN Turk.

Он отмечает, что в стране были усилены меры безопасности в последнее время, так как в отчетах американских спецслужб указывалось о возможной атаке террористов.

Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.
США, Турция, теракт, атака, разведка, ночной клуб
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