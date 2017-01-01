Владелец ночного клуба в Турции: США предупреждали о возможном теракте

В связи с предупреждениями американских спецслужб, турки усилили меры безопасности, но и это не помогло

Американская разведка заранее предупреждала о возможных террористических атаках в Турции. Об этом рассказал владелец ночного клуба в Стамбуле, где террорист устроил стрельбу, передает 112.ua со ссылкой на CNN Turk.

Он отмечает, что в стране были усилены меры безопасности в последнее время, так как в отчетах американских спецслужб указывалось о возможной атаке террористов.

Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.