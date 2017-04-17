Власти Австрии: Турция теперь далека от европейских ценностей
В европейской стране призвали не прерывать сотрудничество с Анкарой
Власти Австрии считают результаты прошедшего в Турции референдума о переходе к президентской форме правления показателем того, что страна далека от европейских ценностей.
По словам президента Австрии Александра Ван дер Беллена, результат референдума "отдаляет турецкое правительство дальше от демократических ценностей и стандартов Европы". "Вступление Турции в ЕС становится все более отдаленным", — добавил он.
При этом президент призвал не забывать, что "Турция была и остается важным соседом Европы и необходимо налаживать сотрудничество с ней в будущем".
В свою очередь министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц считает, что результат референдума означает то, что Турция продолжает быть вдалеке от верховенства закона и демократии. По его словам, голосование было "четким сигналом в Европейский Союз", на который он ожидает четкий ответ со стороны ЕС.
"Необходима, наконец, честность в том, что касается взаимоотношений между ЕС и Турцией. Время тактического маневрирования должно, наконец, закончиться", — приводит слова Курца австрийское агентство APA. Курц вновь призвал к прекращению переговоров с Анкарой о вступлении в ЕС.
Как известно, конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций.
Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.
Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.
Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.
Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией Турции.
Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.
Парламентская форма правления существует в Турции с 1923 года, когда была провозглашена республика.
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