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Власти Нью-Йорка уже потратили на охрану Трампа 35 млн долларов http://www.segodnya.ua/img/article/7878/45_main.1484269509.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/45_tn.1484269509.jpg Мир Основную часть этой суммы составляют расходы на пребывание сотрудников городской полиции рядом с небоскребом Trump Tower на Манхеттене

Власти Нью-Йорка уже потратили на охрану Трампа 35 млн долларов

Сегодня, 08:28

Основную часть этой суммы составляют расходы на пребывание сотрудников городской полиции рядом с небоскребом Trump Tower на Манхеттене

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Власти Нью-Йорка потратили на обеспечение безопасности избранного президента США Дональда Трампа более 32 млн долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Так, с помощью электронного счетчика, подсчитывающего в режиме реального времени, какие суммы властям Нью-Йорка приходится расходовать на обеспечение безопасности избранного президента США Дональда Трампа, была установлена сумма расходов. На момент написания материала, счетчик показывал сумму в размере более 32 млн долларов.

Кроме того, по предварительным оценкам, к инаугурации Трампа, которая состоится в Вашингтоне 20 января, затраты властей Нью-Йорка на охрану избранного президента превысят 35 млн долларов.

Сообщается, что основную часть этой суммы составляют расходы на пребывание сотрудников городской полиции рядом с небоскребом Trump Tower на Манхеттене, где расположена резиденция будущего главы государства.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп выбрал мэра Нью-Йорка Руди Джулиани советником по кибербезопасности.
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