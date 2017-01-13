Власти Нью-Йорка уже потратили на охрану Трампа 35 млн долларов
Основную часть этой суммы составляют расходы на пребывание сотрудников городской полиции рядом с небоскребом Trump Tower на Манхеттене
Власти Нью-Йорка потратили на обеспечение безопасности избранного президента США Дональда Трампа более 32 млн долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Так, с помощью электронного счетчика, подсчитывающего в режиме реального времени, какие суммы властям Нью-Йорка приходится расходовать на обеспечение безопасности избранного президента США Дональда Трампа, была установлена сумма расходов. На момент написания материала, счетчик показывал сумму в размере более 32 млн долларов.
Кроме того, по предварительным оценкам, к инаугурации Трампа, которая состоится в Вашингтоне 20 января, затраты властей Нью-Йорка на охрану избранного президента превысят 35 млн долларов.
Сообщается, что основную часть этой суммы составляют расходы на пребывание сотрудников городской полиции рядом с небоскребом Trump Tower на Манхеттене, где расположена резиденция будущего главы государства.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп выбрал мэра Нью-Йорка Руди Джулиани советником по кибербезопасности.
Вы сейчас просматриваете новость "Власти Нью-Йорка уже потратили на охрану Трампа 35 млн долларов". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии