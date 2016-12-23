Власти подтвердили: захватчики ливийского самолета сдались

Злоумышленники, захватившие самолет ливийский авиакомпании Afriquiyah Airways, сдались мальтийским властям.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Мальты Джозефа Муската.

Захватчики покинули самолет сразу за двумя пилотами, которых удерживали после того, как отпустили всех пассажиров и членов экипажа. Их тут же схватили сотрудники сил безопасности.

Самолет A320 ливийских авиалиний был захвачен в пятницу во время выполнения внутреннего рейса из города Себха в Триполи. Двое вооруженных ручными гранатами злоумышленников перенаправили его на Мальту, где авиалайнер совершил посадку в международном аэропорту Валлетты. Аэропорт был закрыт для всех прибывающих рейсов, которые перенаправляли на другие аэродромы.

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На борту авиалайнера находились 118 человек: 82 мужчины, 28 женщин, ребенок, а также семеро членов экипажа. Захватчики тремя группами выпустили всех 109 пассажиров, а затем и часть экипажа.

Преступники, оказавшиеся ливийцами в возрасте около 25 лет, угрожали взорвать самолет, если не будут выполнены их требования. Они потребовали предоставить безопасный коридор для выхода боевиков из города Бенгази, а также освободить заключенных, в первую очередь, сына Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислама.