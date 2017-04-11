Власти Тайваня запретили есть кошек и собак

Вчера, 16:25

Данные поправки призваны изменить отношение граждан к потреблению мяса этого вида животных

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В соответствии с новым законодательством на Тайване теперь запрещено забивать кошек и собак с целью употребления в пищу.

Внесенные 11апреля местным парламентом в закон о защите животных поправки подразумевают наказание в виде тюремного заключения на срок до двух лет или штрафа в размере до двух миллионов тайваньских долларов (65 тысяч долларов США) за умышленное нанесение вреда здоровью животных, сообщает FocusTaiwan.tw.

Аналогичное наказание будет применяться и за умышленное убийство кошек, собак и других животных, охраняемых законом.

До внесения поправок, максимальным наказанием за такие действия было тюремное заключение на срок до года и штраф в размере миллиона тайваньских долларов.

Еще одна поправка запрещает продажу и потребление собачьего или кошачьего мяса, а также любых продуктов, при изготовлении которых использовалось мясо или другие части этих животных. Нарушители будут караться штрафом в размере до 250 тысяч тайваньских долларов (восемь тысяч долларов США), а их имена и фотографии могут быть преданы гласности.

Владельцам автомобилей и мотоциклов также теперь запрещено водить животных на привязи, привязанной к транспортному средству. За это нарушение предусмотрен штраф до 15 тысяч новых тайваньских долларов (500 долларов США).
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Источник:

Вести.Ru

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