Внучка королевы Елизаветы II потеряла ребенка

Внучка королевы Елизаветы II – Зара Тиндэлл – лишилась ребенка в результате выкидыша, сообщила пресс-секретарь Зары и ее мужа Майка.

Второй ребенок супружеской пары стал бы шестым правнуком королевы и герцога Эдинбургского Филиппа, передает Би-би-си.

"К большому сожалению Зара и Майк Тиндэлл потеряли своего ребенка. В это трудное время мы просим всех уважать их частную жизнь", – сказала представительница пары.

Зара и Майк Тиндэлл ожидали появления второго ребенка весной и говорили прессе, что очень счастливы по этому поводу.

Букингемский дворец не стал давать комментариев в связи с потерей ребенка.

Дочь принцессы Анны Зара и профессиональный регбист Майк Тиндэлл поженились в 2011 году.