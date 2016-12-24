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Внучка королевы Елизаветы II потеряла ребенка http://www.segodnya.ua/img/article/7827/43_main.1482593096.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/43_tn.1482593096.jpg Мир Зара и Майк Тиндэлл ожидали появления второго ребенка весной

Внучка королевы Елизаветы II потеряла ребенка

Сегодня, 17:23

Зара и Майк Тиндэлл ожидали появления второго ребенка весной

Зара Тиндэлл со своим супругом. Фото: AFP
Зара Тиндэлл со своим супругом. Фото: AFP

Внучка королевы Елизаветы II – Зара Тиндэлл – лишилась ребенка в результате выкидыша, сообщила пресс-секретарь Зары и ее мужа Майка.

Второй ребенок супружеской пары стал бы шестым правнуком королевы и герцога Эдинбургского Филиппа, передает Би-би-си.

"К большому сожалению Зара и Майк Тиндэлл потеряли своего ребенка. В это трудное время мы просим всех уважать их частную жизнь", – сказала представительница пары.

Зара и Майк Тиндэлл ожидали появления второго ребенка весной и говорили прессе, что очень счастливы по этому поводу.

Букингемский дворец не стал давать комментариев в связи с потерей ребенка.

Дочь принцессы Анны Зара и профессиональный регбист Майк Тиндэлл поженились в 2011 году.
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