Внучка Трампа спела лидеру КНР на китайском

То, что внучка американского лидера говорит на китайском языке, некоторые воспринимают как знак скрытой симпатии Трампов к Китаю, – сообщает Корреспондент.net.

Иванка Трамп опубликовала в Twitter ролик, на котором ее дочь Арабелла поет песню лидеру КНР Си Цзиньпину и его супруге на китайском языке.

Видео было снято в поместье Трампа Мар-а-Лаго во время официального визита Си Цзиньпина в США.

То, что внучка американского президента говорит на китайском языке, некоторые воспринимают как знак скрытой симпатии Трампов к Китаю, пишет СNN.

Very proud of Arabella and Joseph for their performance in honor of President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan's official visit to the US! pic.twitter.com/fu3RIh26UO