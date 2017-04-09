Внучка Трампа спела лидеру КНР на китайском

Вчера, 07:00

То, что внучка американского президента говорит на китайском языке, некоторые воспринимают как знак скрытой симпатии Трампов к Китаю

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Фото: China Xinhua News/Twitter
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Фото: China Xinhua News/Twitter

То, что внучка американского лидера говорит на китайском языке, некоторые воспринимают как знак скрытой симпатии Трампов к Китаю, – сообщает Корреспондент.net.

Иванка Трамп опубликовала в Twitter ролик, на котором ее дочь Арабелла поет песню лидеру КНР Си Цзиньпину и его супруге на китайском языке.

Видео было снято в поместье Трампа Мар-а-Лаго во время официального визита Си Цзиньпина в США.

То, что внучка американского президента говорит на китайском языке, некоторые воспринимают как знак скрытой симпатии Трампов к Китаю, пишет СNN.

Напомним, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались 6-7 апреля в американском штате Флорида. Лидеры стран обсуждали ядерную программу Северной Кореи, торговую политику и региональные вопросы.

Как сообщал Корреспондент.net, по итогам встречи с Трампом Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны усиливать сотрудничество в военной сфере.
видео, Китай, трамп, внучка, КНР, Си Цзиньпин, дональд трамп, иванка трамп, Цзиньпин

Вы сейчас просматриваете новость "Внучка Трампа спела лидеру КНР на китайском". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп заявил, что подружился с лидером КНР

8 Апреля, 20:43

Президент США пока не уверен, что сможет урегулировать с ним спорные вопросы по торговле

Мир

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: AFP

Китай захотел усилить военное сотрудничество с США

8 Апреля, 13:33

Обеим странам нужно поддерживать контакты военных на всех уровнях, продолжать развивать механизм диалога и консультаций министерств обороны, заявил Си Цзиньпин

Звезды

София Ротару с сыном, невесткой и внучкой. Фото: Instagram

Внучка Софии Ротару в коротком платье-вышиванке похвасталась фигурой

8 Апреля, 09:01

Соня Евдокименко показала длинные ноги в ярком мини

Мир

Иванка Трамп, фото AFP

Иванка Трамп заявила, что гордится отцом после ударов по Сирии

8 Апреля, 02:15

В ночь на пятницу США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования