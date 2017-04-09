Внучка Трампа спела лидеру КНР на китайском
То, что внучка американского президента говорит на китайском языке, некоторые воспринимают как знак скрытой симпатии Трампов к Китаю
То, что внучка американского лидера говорит на китайском языке, некоторые воспринимают как знак скрытой симпатии Трампов к Китаю, – сообщает Корреспондент.net.
Иванка Трамп опубликовала в Twitter ролик, на котором ее дочь Арабелла поет песню лидеру КНР Си Цзиньпину и его супруге на китайском языке.
Видео было снято в поместье Трампа Мар-а-Лаго во время официального визита Си Цзиньпина в США.
То, что внучка американского президента говорит на китайском языке, некоторые воспринимают как знак скрытой симпатии Трампов к Китаю, пишет СNN.
Very proud of Arabella and Joseph for their performance in honor of President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan's official visit to the US! pic.twitter.com/fu3RIh26UO— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 7 апреля 2017 г.
Напомним, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались 6-7 апреля в американском штате Флорида. Лидеры стран обсуждали ядерную программу Северной Кореи, торговую политику и региональные вопросы.
Как сообщал Корреспондент.net, по итогам встречи с Трампом Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны усиливать сотрудничество в военной сфере.
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