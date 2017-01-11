Внук легендарного бразильца Гарринчи будет выступать во второй лиге Англии
Родственник двукратного обладателя Кубка мира выступает за юниорскую сборную Швеции
Крайний нападающий шведского "Хальмстада" Хенрик Йоханссон подписал контракт с "Брентфордом", который выступает в Чемпионшипе, сообщает официальный сайт английского клуба.
Соглашение с 18-летним футболистом рассчитано до лета 2019 года.
Йоханссон отличился в детской лиге Швеции U19, забив 16 голов в 46 матчах. После этого он выступал в лиге U21 в свои 18 лет.
Отметим, что Йоханссон является внуком двукратного обладателя Кубка мира бразильца Гарринчи.
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