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Внук легендарного бразильца Гарринчи будет выступать во второй лиге Англии http://www.segodnya.ua/img/article/7871/30_main.1484124564.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/30_tn.1484124564.jpg Мир Родственник двукратного обладателя Кубка мира выступает за юниорскую сборную Швеции

Внук легендарного бразильца Гарринчи будет выступать во второй лиге Англии

Сегодня, 10:49

Родственник двукратного обладателя Кубка мира выступает за юниорскую сборную Швеции

Фото twitter.com/BrentfordFC
Фото twitter.com/BrentfordFC

Крайний нападающий шведского "Хальмстада" Хенрик Йоханссон подписал контракт с "Брентфордом", который выступает в Чемпионшипе, сообщает официальный сайт английского клуба.

Соглашение с 18-летним футболистом рассчитано до лета 2019 года.

Йоханссон отличился в детской лиге Швеции U19, забив 16 голов в 46 матчах. После этого он выступал в лиге U21 в свои 18 лет.

Отметим, что Йоханссон является внуком двукратного обладателя Кубка мира бразильца Гарринчи.
футбол, чемпионат Англии, Брентфорд

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Источник:

Championat.ru

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