Внук легендарного бразильца Гарринчи будет выступать во второй лиге Англии

Родственник двукратного обладателя Кубка мира выступает за юниорскую сборную Швеции

Крайний нападающий шведского "Хальмстада" Хенрик Йоханссон подписал контракт с "Брентфордом", который выступает в Чемпионшипе, сообщает официальный сайт английского клуба.

Соглашение с 18-летним футболистом рассчитано до лета 2019 года.

Йоханссон отличился в детской лиге Швеции U19, забив 16 голов в 46 матчах. После этого он выступал в лиге U21 в свои 18 лет.

Отметим, что Йоханссон является внуком двукратного обладателя Кубка мира бразильца Гарринчи.