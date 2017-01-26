Во Франции ограбили особняк Ротшильда (видео)

На востоке Парижа злоумышленники ворвались в имение миллиардера Эдуарда де Ротшильда. Воры вывезли немало ценностей.

Оценочная стоимость украденного имущества – 400 тысяч евро. Самых Ротшильдов дома не было.

Следы ограбления увидели рабочие имения, они и сообщили в полицию.

Эдуард де Ротшильд является председателем наблюдательного совета банка Rothschild & Cie и совладельцем крупной парижской газеты Liberation.

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