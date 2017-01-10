Во Франции подвели итоги проведения Евро-2016: экономический прирост составил 1,2 миллиарда евро
Турнир привлек 2,5 миллиона болельщиков на стадионы, а также 600 тысяч туристов из-за рубежа
Проведение чемпионата Европы 2016 года обеспечило Франции экономический прирост в размере 1,2 миллиарда евро в экономику страны, сообщает АР.
По данным Центра по вопросам права и экономики спорта, континентальный футбольный турнир привлек 2,5 миллиона болельщиков на стадионы, а также 600 тысяч туристов из-за рубежа.
Исследование говорит, что проведение Евро-2016 гарантировало 74,3 миллиона евро дополнительных налоговых поступлений для государства.
В связи с этим французы с оптимизмом смотрят на возможность проведения Олимпиады в 2024 году. Исследование того же института считает, что Игры в Париже могут обеспечить 10,7 млрд евро в виде экономической выгоды и создать более 250 тысяч рабочих мест во французской столице и регионе.
Столица Олимпиады-2024 станет известна 15 сентября 2017 года во время 130-й сессии МОК в Лиме, Перу.
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