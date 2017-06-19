Водитель, протаранивший в центре Парижа полицейский фургон, погиб

Сегодня, 19:00

После аварии автомобиль загорелся, очевидцы также сообщали о взрыве

Полиция Франции. Фото: flickr/Police Nationale
Полиция Франции. Фото: flickr/Police Nationale

Водитель, протаранивший в центре Парижа полицейский фургон, погиб в результате аварии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел Франции, передает"Украинская правда".

Водитель за рулем автомобиля Renault Megan врезался в полицейский микроавтобус на Елисейских полях около 15:48. После аварии автомобиль загорелся, очевидцы также сообщали о взрыве. Кроме водителя никто не пострадал.

Сообщается также, что в автомобиле нашли автомат Калашникова, пистолеты и газовые баллоны. Полиция эту информацию официально пока не подтвердила.

Полиция считает, что это было умышленное нападение. О подозреваемом известно, что ему был 31 год и он проживал в Аржантее – северо-западный пригород Парижа.
Франция, нападение, полиция

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