Водолазы подняли тело командира разбившегося в Черном море Ту-154 – источник

Также на поверхность были подняты еще 70 фрагментов тел

Водолазы подняли тело командира разбившегося в Черном море самолета Ту-154 Минобороны РФ Романа Волкова на поверхность. Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

"При подъеме крупных объектов фюзеляжа было обнаружено еще одно тело. При подъеме на берег по знакам отличия на форме было определено, что это командир корабля Роман Волков", – сказал собеседник агентства.

По его словам, также на поверхность были подняты еще 70 фрагментов тел.

Напомним, самолет Ту-154 Министерства обороны РФ разбился утром 25 декабря после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека: артисты Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова, журналисты, военные и 8 членов экипажа. Сегодня в России объявлен общенациональный траур по погибшим. Причины авиакатастрофы Ту-154 пока не названы. В ФСБ РФ сказали, что основными рабочими версиями являются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета.