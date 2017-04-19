Военный эксперт рассказал, почему Путин все еще не "убрал" Гиркина

Сегодня, 11:34

Юрий Карин считает, что экс-главарь боевиков еще "всплывет" в украино-российском противостоянии

Игорь Гиркин. Фото: соцсети
Игорь Гиркин. Фото: соцсети

Кремль не спешит избавляться от бывшего лидера боевиков т. н. "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) и отправлять его к Мотороле и Гиви, так как он еще может пригодиться в украино-российском конфликте. Такое мнение высказал в комментарии "Обозревателю" военный эксперт, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

По его словам, у Кремля есть еще планы на Стрелкова, поэтому позволяют ему жить.

"Стрелкову дали возможность свободно говорить и при этом долго жить. Он вошел во вкус, начал противопоставлять себя самому главе этого ненормального государства. При этом донбасский электорат тоже его по-своему любит, поскольку при Стрелкове не было этих пережитков "гэбни": отъема, отжима, расстрелов и т.д. При Стрелкове они, как старые коммунисты, жили за идею. Поэтому, возможно, что он еще не до конца отыграл отведенную ему роль, а еще всплывет, и на этих противодействиях в Кремле как раз сыграют", – сказал Карин.

Напомним, недавно Гиркин разразился оскорблениями в адрес Путина. Он назвал президента России "лживой двуногой скотиной" и считает, что российский лидер его боится.
Путин, кремль, Стрелков, гиркин, ДНР, военный эксперт

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