Военный КНДР вплавь "бежал" в Южную Корею

Вчера, 17:26

Это уже не первый побез за последние дни

Фото: AFP
Фото: AFP

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что мужчина переплыл через наиболее узкую часть реки, прикрепив к плечам куски пенопласта, чтобы оставаться на плаву. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на южнокорейское новостное агентство Ренхап.

На прошлой неделе другой северокорейский солдат прошел через строго охраняемую границу, разделяющую две страны. Ранее солдаты совершали побег с частотой примерно раз в год.
По сообщению агентства, последний бежавший, которому, предположительно, чуть более 20-ти лет, был замечен в городе Кимпхо к западу от Сеула. Заметившему его южнокорейскому солдату морской пехоты беглец крикнул: "Не убивайте меня, я хочу перейти на вашу сторону", сообщает агентство. Солдата будут допрашивать южнокорейские военные.

Ранее Северная Корея освободила американского студента Отто Вомбиера, приговоренного к 15 годам тюремного заключения.
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