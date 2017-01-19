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ФОТОФАКТ. Восковая фигура Трампа сменила фигуру Обамы в лондонском Музее мадам Тюссо http://www.segodnya.ua/img/article/7896/76_main.1484813301.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/76_tn.1484813301.jpg Мир Фигура Трампа стала частью экспозиции, представляющей овальный кабинет Белого дома США

ФОТОФАКТ. Восковая фигура Трампа сменила фигуру Обамы в лондонском Музее мадам Тюссо

Сегодня, 10:05

Фигура Трампа стала частью экспозиции, представляющей овальный кабинет Белого дома США

Трамп. Фото: AFP
Трамп. Фото: AFP

Фигура избранного президента США Дональда Трампа появилась в лондонском Музее восковых фигур мадам Тюссо, сообщают в четверг британские СМИ.

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Фото: vchaspik.ua

Фигура Трампа стала частью экспозиции, представляющей овальный кабинет Белого дома США, где ее выставили на смену представленной до недавнего времени фигуре уходящего президента Барака Обамы.

В сообщениях отмечается, что для создания реалистичной копии характерной прически избранного президента скульпторы использовали шерсть яка.

Фигура Трампа будет представлена посетителям лондонского музея в пятницу 20 января, когда новый президент вступит в должность, она будет выставлена в экспозиции, посвященной Овальному кабинету до завершения срока президентства Трампа.

Ранее сообщалось, что над созданием фигуры на протяжении шести месяцев трудились 20 человек, а оценивается это произведение в 190 тысяч долларов.
США, Обама, инаугурация, трамп, дональд трамп, инаугурация Трампа

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Источник:

Интерфакс-Украина

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