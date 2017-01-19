ФОТОФАКТ. Восковая фигура Трампа сменила фигуру Обамы в лондонском Музее мадам Тюссо

Фигура избранного президента США Дональда Трампа появилась в лондонском Музее восковых фигур мадам Тюссо, сообщают в четверг британские СМИ.

Фото: vchaspik.ua

Фигура Трампа стала частью экспозиции, представляющей овальный кабинет Белого дома США, где ее выставили на смену представленной до недавнего времени фигуре уходящего президента Барака Обамы.

В сообщениях отмечается, что для создания реалистичной копии характерной прически избранного президента скульпторы использовали шерсть яка.

Фигура Трампа будет представлена посетителям лондонского музея в пятницу 20 января, когда новый президент вступит в должность, она будет выставлена в экспозиции, посвященной Овальному кабинету до завершения срока президентства Трампа.

Ранее сообщалось, что над созданием фигуры на протяжении шести месяцев трудились 20 человек, а оценивается это произведение в 190 тысяч долларов.