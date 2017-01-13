Восьмикратному чемпиону мира по биатлону не могут поставить диагноз

Врачи не могут поставить диагноз норвежскому биатлонисту Тарьею Бе, который в этом сезоне пропустил все этапы Кубка мира

Олимпийский чемпион 2010 года норвежский биатлонист Тарьей Бе испытывает проблемы с дыхательными путями, врачи не могут поставить ему диагноз, сообщает NRK.

Тарьей Бе в текущем сезоне не стартовал на этапах Кубка мира. По данным СМИ, врачи не могут поставить ему диагноз и, соответственно, назначить лечение.

"Он чувствует себя неважно и не тренируется. Как только он пытается работать, происходит рецидив. Это грустно. Меня впечатляет, как он держится в этой ситуации, но я вижу, что он уже начинает тосковать", – сказал младший брат Тарьея Йоханнес Бе.

Тарьей Бе, которому в июле исполнилось 28 лет, стал олимпийским чемпионом в эстафете в 2010 году. Он также является восьмикратным чемпионом мира.