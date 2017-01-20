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"Все изменится сегодня": что пообещал Трамп в своей речи на инаугурации http://www.segodnya.ua/img/article/7903/11_main.1484934099.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/11_tn.1484934099.jpg Мир Президент США заявил о введении сттратегии "Америка прежде всего" и пообещал не подвести американцев

"Все изменится сегодня": что пообещал Трамп в своей речи на инаугурации

Сегодня, 19:41

Президент США заявил о введении сттратегии "Америка прежде всего" и пообещал не подвести американцев

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне выступил с инаугурационной речью, заявив, что не подведет ожидания американцев и сделает Америку вновь великой.

"Вместе мы (граждане США – Ред.) будем определять курс Америки и курс мира на много-много лет. Мы будем сталкиваться с вызовами, с тягостями. Но мы все сделаем", – заявил Трамп.

Он напомнил, что каждые 4 года американцы мирно передают власть новому президенту.

"Мы благодарны президенту Обаме и первой леди Мишель Обаме за их помощь во время процесса перехода. Они были прекрасны. Спасибо", – поблагодарил президент США прошлое руководство Белого дома.

__01_01Фото: AFP

По его словам, сегодняшняя церемония имеет особое значение, потому что сегодня "мы не просто передаем власть от одной администрации другой или от одной партии другой – мы передаем власть из Вашингтона, округа Колумбия, и возвращаем ее вам, народ".

Как заявил Трамп, 20 января 2017 года войдет в историю, "как день, когда народ Америки снова станет правителем США".

Трамп напомнил о своем ключевом убеждении, состоящем, в том, что народ Америки "существует, чтобы служить себе самому". По его словам, это означает первоочереное развитие образовательной, транспортной и медицинской инфраструктуры США.

"Присяга, которую я принес сегодня – это присяга верности всем американцам", – заявил Трамп.

Согласно его речи, ранее США давали деньги другим странам, субсидиролвали иностранные проекты и защищали чужие, а не собственные границы.

"Богатство нашего среднего класса исчезло и было перераспределено по миру", – отметил президент США.

Два простых правила: покупай американское, устраивай на работу американцев – Трамп

Говоря о стратегии "Америка прежле всего", Трамп заявил, что "мы хотим, чтобы нас услышали в каждом властном кабинете мира". По его словам, решения отныне будут приниматься в пользу "американских работников и американских семей", а политика протекционизма приведет к великому процветанию Америки.

"Я не подведу вас", – заявил Трамп, добавив, что Америка "начнет побеждать – беспрецедентно побеждать".

Президент США в своей инаугурационной речи озвучил "два простых правила: покупай американское, устраивай на работу американцев" ("buy american, employ americans")'

Трамп также заявил, что США не станут навязывать свой образ жизни другим странам. Кроме того, президент США пообещал создать "новые альянсы" и "стереть с лица Земли радикальных исламистов".

"Если Соединенные Штаты Америки будут едины, мы будем непобедимы", – выразил убеждение Трамп.

Напомним, сегодня, 20 января, избранный президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс приняли присягу на верность американскому народу и пообещали добросовестно выполнять свои обязанности.
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Все новости по теме Инаугурация Трампа.

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Автор:

Борис Васильковский

Источник:

"Сегодня"

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