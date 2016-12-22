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Все подробности взрыва у станции метро Москвы (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7821/61_main.1482423668.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/61_tn.1482423668.jpg Мир Стекло, обломки металлических конструкций и куски бетона разлетелись от взрыва на десятки метров

Все подробности взрыва у станции метро Москвы (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 18:18

Стекло, обломки металлических конструкций и куски бетона разлетелись от взрыва на десятки метров


Взрыв прогремел возле станции метро в Москве. Семеро пострадавших, четверо с тяжелыми травмами в больнице. По предварительным данным, взорвался газовый баллон в переходе.

Стекло, обломки металлических конструкций и куски бетона разлетелись от взрыва на десятки метров.

Это южный выход со станции метро "Коломенская". Некоторое время он был закрыт на реконструкцию. Поэтому рано утром, когда тут раздался взрыв, под землей были только строители.

Свидетели говорят – спасатели появились у метро за считанные минуты.

"Один там лежал… сильно. Так вот весь черный был. Лицо не знаю, обгорел что ли. Или это копоть просто. Ноги в крови. Ну и потом кого-то достали снизу, но мне уже было не до этого, честно", – сказал Вадим Шнар, свидетель.

Вадим говорит, родился в рубашке. И показывает, что осталось от его машины. У него самого – ни царапины.

"Удары по машине, вылетели стекла внутрь. Все это засыпало меня стеклом. Машину сильно тряхнуло", – добавил Вадим.

У Дмитрия тоже побило автомобиль, но он переживает мало. Только отправил в травмпункт жену и дочь. Девочка сидела у окна, которого теперь нет, и чудом уцелела.

"Ребенку 3,5 года. Ребенок в шоке. Ребенок не понял, что случилось. Жив-здоров, ничего, вроде страшного нет. Удар сильный был, засыпало стеклами очень сильно", – рассказал Дмитрий, свидетель.

Будут ли судиться пострадавшие – пока не говорят.

Ремонтом подземного перехода занималась подрядная организация. По договору с метрополитеном и сама компания приводит в порядок еще семь подземных переходов в Москве.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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