Все поезда в Нидерландах перешли на питание от ветряных электростанций – СМИ

Один ветрогенератор, работающий в течение часа, может снабдить один поезд энергией на 200 км пути

Все поезда в Нидерландах, начиная с 2017 года, полностью перешли на электроснабжение, вырабатываемое силой ветра, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на основной пассажирский железнодорожный перевозчик Нидерландов NS.

В компании отметили, что, таким образом, Нидерланды стали первой страной в мире, где все поезда перешли на ветровую энергию.

Согласно данным NS, один ветрогенератор, работающий в течение часа, может снабдить один поезд энергией на 200 км пути.