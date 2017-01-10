Все поезда в Нидерландах перешли на питание от ветряных электростанций – СМИ
Один ветрогенератор, работающий в течение часа, может снабдить один поезд энергией на 200 км пути
Все поезда в Нидерландах, начиная с 2017 года, полностью перешли на электроснабжение, вырабатываемое силой ветра, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на основной пассажирский железнодорожный перевозчик Нидерландов NS.
В компании отметили, что, таким образом, Нидерланды стали первой страной в мире, где все поезда перешли на ветровую энергию.
Согласно данным NS, один ветрогенератор, работающий в течение часа, может снабдить один поезд энергией на 200 км пути.
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