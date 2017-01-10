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Все поезда в Нидерландах перешли на питание от ветряных электростанций – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7870/36_main.1484076619.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/36_tn.1484076619.jpg Мир Один ветрогенератор, работающий в течение часа, может снабдить один поезд энергией на 200 км пути

Все поезда в Нидерландах перешли на питание от ветряных электростанций – СМИ

Сегодня, 21:49

Один ветрогенератор, работающий в течение часа, может снабдить один поезд энергией на 200 км пути

Нидерланды стали первой страной в мире, где все поезда перешли на ветровую энергию. Фото: LiveJournal
Нидерланды стали первой страной в мире, где все поезда перешли на ветровую энергию. Фото: LiveJournal

Все поезда в Нидерландах, начиная с 2017 года, полностью перешли на электроснабжение, вырабатываемое силой ветра, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на основной пассажирский железнодорожный перевозчик Нидерландов NS.

В компании отметили, что, таким образом, Нидерланды стали первой страной в мире, где все поезда перешли на ветровую энергию.

Согласно данным NS, один ветрогенератор, работающий в течение часа, может снабдить один поезд энергией на 200 км пути.
Нидерланды, брюссель, поезд, поезда, электроснабжение, ветрогенератор

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Источник:

Интерфакс

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