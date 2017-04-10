Встреча Путина и Тиллерсона сорвалась

В Кремле заявляют, что в графике президента России нет встречи с американским дипломатом

Встреча госсекретаря США Рэкса Тиллерсона и президент России Владимира Путина не состоится в ближайшие дни. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Радио Свобода.

"Мы не анонсировали никаких встреч и в настоящее время встречи с Тиллерсоном нет в графике президента", – сказал Дмитрий Песков.

Ранее в Госдепе заявляли, что Тиллерсон намерен посетить Москву 11-12 апреля для встречи со своим российским коллегой и другими официальными лицами. "12 апреля министр отправится в Москву, где встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими российскими официальными лицами для обсуждения Украины, борьбы с терроризмом, двусторонних отношений и других вопросов, в том числе по КНДР и Сирии".

Так, 8 апреля Тиллерсон провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Дипломаты по телефону поговорили о ситуации в Сирии после ракетного удара США по авиабазе войск Башара Асада.