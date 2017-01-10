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Выборы в Германии: у Меркель может появиться новый конкурент http://www.segodnya.ua/img/article/7868/67_main.1484049293.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/67_tn.1484049293.jpg Мир Социал-демократическая партия Германии готовится объявить кандидата на пост федерального канцлера

Выборы в Германии: у Меркель может появиться новый конкурент

Сегодня, 13:54

Социал-демократическая партия Германии готовится объявить кандидата на пост федерального канцлера

Ангела Меркель. Фото: AFP
Ангела Меркель. Фото: AFP

Вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль, вероятно, примет участие в борьбе за пост федерального канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом пишет сегодня немецкая газета Bild.

Закрытый съезд партии, посвященный обсуждению стратегии на грядущих парламентских выборах, пройдет во вторник в Дюссельдорфе.

Ожидается, что официально имя кандидата на пост канцлера от входящей в нынешнюю правящую коалицию СДПГ станет известно 29 января, отмечает издание.

Ранее предполагалось, что в борьбу за эту должность от СДПГ может вступить глава Европейского парламента Мартин Шульц. Однако, позднее он отказался от участия в предвыборной гонке из-за давней дружбы с Габриэлем.

Как сообщалось, нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель, возглавляющая партию Христианско-демократический союз (ХДС), по итогам парламентских выборов будет претендовать на то, чтобы остаться во главе правительства на четвертый срок.

Выборы в бундестаг Германии состоятся в сентябре 2017 года. После этого в стране будет сформировано новое правительство.

Напомним, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по-прежнему остается самым популярным политиком страны, свидетельствует опрос общественного мнения.
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Источник:

Интерфакс

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