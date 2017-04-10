Выборы в индийском штате Кашмир закончились трагедией

Вчера, 15:22

Акции протеста переросли в крупные столкновения, в ходе которых восемь человек погибли

Полиция пыталась разогнать протестующих. Фото: AFP
Полиция пыталась разогнать протестующих. Фото: AFP

Довыборы в парламент в индийском штате Джамму и Кашмир закончились массовыми беспорядками и гибелью восьми человек. Об этом сообщает Reuters.

В нескольких районах штата введен комендантский час, а главный министр Джамму и Кашмира Мехбуба Муфти призвала отменить следующий этап голосования. Он должен пройти в среду, 12 апреля, в городе Анантнаг и прилегающем округе.

Оппозиция обвиняет правящую партию в том, что та не сумела обеспечить безопасность избирателей.

Кашмирцам предстояло выбрать депутата на вакантное место от их штата в нижней палате индийского парламента — Лок Сабхе. На него претендуют девять кандидатов, фаворитами считаются представитель правящей Народно-демократической партии Джамму и Кашмира Назир Ахмад Хан и совместный кандидат от партий Национальная конференция и Индийский национальный конгресс Фарук Абдулла. Всего было открыто более 1,5 тысячи избирательных участков, планировалось, что в голосовании примут участие 1,26 миллиона человек.

Однако кашмирские сепаратисты объявили, что сорвут выборы, организовав массовые беспорядки. В итоге 70 участков были закрыты досрочно из-за нападений толпы, в голосовании приняли участие всего семь процентов избирателей. Полиция пыталась разогнать протестующих, те забросали стражей порядка камнями. В ответ они применили слезоточивый газ, а затем открыли огонь на поражение.

Штат Джамму и Кашмир граничит с Пакистаном и считается одним из самых неспокойных в Индии: через границу туда регулярно проникают боевики-исламисты, устраивающие теракты. Кроме того, на всю территорию региона претендует непризнанное государство "Азад Кашмир", де-факто входящее в состав Пакистана.
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Lenta.ru

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