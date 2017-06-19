Выборы во Франции: Меркель поздравила Макрона с победой

Сегодня, 03:12

Результаты выборов депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции подведены в 553 из 577 избирательных округов

Ангела Меркель, фото AFP
Ангела Меркель, фото AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента Франции Эммануэля Макрона с победой его движения "Вперед, республика!" на парламентских выборах.

"Поздравляю, Эммануэль Макрон, с очевидным парламентским большинством + дальнейшее сотрудничество для Германии, Франции, Европы", – процитировал Меркель представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в Twitter.

Результаты выборов депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции подведены в 553 из 577 избирательных округов, в 293 из них победу одержали представители движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика!", получив абсолютное большинство в нижней палате, для которого требовалось 289 мандатов. 
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