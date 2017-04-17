Выкопанный в Китае древний бронзовый клад оказался японскими бомбами

Сегодня, 14:30

Взрывоопасную находку было решено закопать в охраняемом месте

Фото: South China Morning Post
Фото: South China Morning Post

Металлические предметы, выкопанные сельскими жителями в китайской провинции Хубэй, оказались не бронзовой посудой возрастом в несколько тысячелетий, а неразорвавшимися японскими бомбами и гранатами времен Второй мировой войны.

В ожидании вывоза для последующей ликвидации взрывоопасную находку было решено закопать в охраняемом месте.

Находка была сделана семьей в городе Дае при перестройке их старого дома. Жители решили, что найденные ими сферические предметы разной величины представляют собой древние бронзовые сосуды, сообщает South China Morning Post.

Дае был одним из центров производства бронзы в древнем Китае начиная с эпохи Западного Чжоу (1046 – 771 годы до н.э) и до династии Сун (960 – 1279 годы). Археологи обнаружили здесь 360 подземных медных шахт и остатки семи плавильных печей.

Местные регулярно находят здесь экземпляры древних бронзовых изделий, включая чаши, оружие и предметы неизвестного назначения, многие из которых носят характерные черты культуры Чу, одной из ветвей китайской цивилизации долины реки Янцзы.

Ранее сообщалось, что китайские археологи нашли уникальный меч, которому 2300 лет.
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Источник:

Вести.Ru

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