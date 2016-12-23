Вышел тизер экстремального ралли-рейда "Дакар"-2017 (видео)
Гонка пройдет по территории Парагвая, Боливии и Аргентины
Официальный сайт "Дакара" опубликовал тизер предстоящего ралли-марафона.
Напомним, что ралли "Дакар-2017" будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Стартует гонка в Асунсьоне, а финиширует в Буэнос-Айресе.
В гонке ожидается участие 316 транспортных средств, в том числе 83 автомобилей и 146 мотоциклов. В целом в "Дакар"-2017 примут участие 491 участник из 59 разных стран.
Вы сейчас просматриваете новость "Вышел тизер экстремального ралли-рейда "Дакар"-2017 (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии