Вышел тизер экстремального ралли-рейда "Дакар"-2017 (видео)

Официальный сайт "Дакара" опубликовал тизер предстоящего ралли-марафона.

Напомним, что ралли "Дакар-2017" будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Стартует гонка в Асунсьоне, а финиширует в Буэнос-Айресе.

В гонке ожидается участие 316 транспортных средств, в том числе 83 автомобилей и 146 мотоциклов. В целом в "Дакар"-2017 примут участие 491 участник из 59 разных стран.