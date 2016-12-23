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Вышел тизер экстремального ралли-рейда "Дакар"-2017 (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7825/91_main.1482517926.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/91_tn.1482517926.jpg Мир Гонка пройдет по территории Парагвая, Боливии и Аргентины

Вышел тизер экстремального ралли-рейда "Дакар"-2017 (видео)

Вчера, 20:32

Гонка пройдет по территории Парагвая, Боливии и Аргентины


Официальный сайт "Дакара" опубликовал тизер предстоящего ралли-марафона.

Напомним, что ралли "Дакар-2017" будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Стартует гонка в Асунсьоне, а финиширует в Буэнос-Айресе.

В гонке ожидается участие 316 транспортных средств, в том числе 83 автомобилей и 146 мотоциклов. В целом в "Дакар"-2017 примут участие 491 участник из 59 разных стран.
ралли, ралли Дакар

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Источник:

Советский спорт

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