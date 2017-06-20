Взрослые слоны спасли упавшего в водоем слоненка

Сегодня, 14:34

Слоненок стоял у края водоема в загоне сеульского зоопарка и внезапно упал в воду


В интернет попала запись с камер наблюдения одного из зоопарков в Южной Корее, на которой оказалось запечатлено спасение парой взрослых слонов своего детеныша, упавшего в водоем.

Слоненок стоял у края водоема в загоне сеульского зоопарка рядом с одним из взрослых животных. Внезапно малыш оступился и упал в воду, сообщает Daily Mail.

Большой слон запаниковал, видя, как слоненок пытается удержать рот и хобот над водой. Помощь пришла со стороны еще одного взрослого слона. После того как он прибыл на место происшествия, оба больших слона забежали в водоем со стороны мелководного спуска, после чего встали с двух сторон детеныша, приподняв его над водой, и в итоге вытолкали слоненка из воды.
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