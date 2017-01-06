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Взрыв в Измире: новые подробности http://www.segodnya.ua/img/article/7859/86_main.1483700297.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/86_tn.1483700297.jpg Мир Боздаг заявил, что у властей Турции нет никакого сомнения в том, что за этим нападением стоит Курдская рабочая партия

Взрыв в Измире: новые подробности

Сегодня, 12:53

Боздаг заявил, что у властей Турции нет никакого сомнения в том, что за этим нападением стоит Курдская рабочая партия

Место взрыва. Фото: AFP
Место взрыва. Фото: AFP

Правоохранительные органы Турции задержали 18 человек в связи с нападением на здание суда в турецком городе Измире, сообщил в пятницу министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

Жертвами этого нападения стали полицейский и сотрудник суда.

Накануне у здания суда в Измире был подорван автомобиль, начиненный взрывчаткой. Кроме того, организаторы нападения намеревались обстрелять здание суда из автоматического оружия и закидать его гранатами.

По словам Боздага, полицейскому, который погиб во время этого нападения, ценой своей жизни удалось предотвратить более масштабный теракт.

Боздаг заявил, что у властей Турции нет никакого сомнения в том, что за этим нападением стоит Курдская рабочая партия, считающаяся Анкарой террористической организацией.

Ранее Консульская служба Министерства иностранных дел Украины, ссылаясь на данные Генконсульства Украины в Турции, сообщила, что украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Измире.
Турция, полиция, курды, анкара, измир
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Источник:

Интерфакс-Украина

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