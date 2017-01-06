Взрыв в Измире: новые подробности
Боздаг заявил, что у властей Турции нет никакого сомнения в том, что за этим нападением стоит Курдская рабочая партия
Правоохранительные органы Турции задержали 18 человек в связи с нападением на здание суда в турецком городе Измире, сообщил в пятницу министр юстиции Турции Бекир Боздаг.
Жертвами этого нападения стали полицейский и сотрудник суда.
Накануне у здания суда в Измире был подорван автомобиль, начиненный взрывчаткой. Кроме того, организаторы нападения намеревались обстрелять здание суда из автоматического оружия и закидать его гранатами.
По словам Боздага, полицейскому, который погиб во время этого нападения, ценой своей жизни удалось предотвратить более масштабный теракт.
Боздаг заявил, что у властей Турции нет никакого сомнения в том, что за этим нападением стоит Курдская рабочая партия, считающаяся Анкарой террористической организацией.
Ранее Консульская служба Министерства иностранных дел Украины, ссылаясь на данные Генконсульства Украины в Турции, сообщила, что украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Измире.
Вы сейчас просматриваете новость "Взрыв в Измире: новые подробности". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии