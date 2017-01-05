Взрыв в Измире: в сети появились снимки с места трагедии (фото,видео)
По последним сообщениям, ранения получили десять человек
Начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван в четверг у здания суда в городе Измире на западе Турции, сообщили местные СМИ.
По поступающим сообщениям, ранения получили 10 человек, один из них находится в критическом состоянии, передает AP.
Полиция, прибывшая на место взрыва, в ходе перестрелки уничтожила двух из трех террористов, устроивших теракт.
Третьему удалось скрыться, ведется его поиск, сообщает агентство со ссылкой на власти города.
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