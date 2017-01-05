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Взрыв в Измире: в сети появились снимки с места трагедии (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7858/6_main.1483627115.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/6_tn.1483627115.jpg Мир По последним сообщениям, ранения получили десять человек

Взрыв в Измире: в сети появились снимки с места трагедии (фото,видео)

Сегодня, 16:37

По последним сообщениям, ранения получили десять человек

 


Начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван в четверг у здания суда в городе Измире на западе Турции, сообщили местные СМИ.

По поступающим сообщениям, ранения получили 10 человек, один из них находится в критическом состоянии, передает AP.

Полиция, прибывшая на место взрыва, в ходе перестрелки уничтожила двух из трех террористов, устроивших теракт.

Третьему удалось скрыться, ведется его поиск, сообщает агентство со ссылкой на власти города.
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Источники:

Интерфакс-Украина, "Сегодня"

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