Акустическая атака на посольство США на Кубе: пострадали 16 сотрудников

Власти США уверены, что как минимум 16 сотрудников посольства страны на Кубе пострадали от "акустического воздействия", источник которого до сих пор не установлен. Об этом сообщила на брифинге в Вашингтоне начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на BBC.

"Мы только сейчас получили подтверждение числа американцев, которые были затронуты этим делом. Мы можем подтвердить, что по меньшей мере у 16 госслужащих проявились те или иные симптомы. Им была оказана медицинская помощь в США и на Кубе. Мы чрезвычайно серьезно относимся к этой ситуации", – заявила она.

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Также Науэрт заявила, что пока что правительство США не возлагает ни на кого ответственность за случившееся, но продолжается расследование инцидента. Она подтвердила, что, согласно выводам американского правительства, инциденты, сказавшиеся на здоровье персонала посольства США в Гаване, произошли в конце минувшего года.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что отменит соглашения, заключенные между США и Кубой, если Гавана не согласится изменить их условия.