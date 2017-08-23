Беларусь пригласила Украину понаблюдать за учениями "Запад-2017"

Сегодня, 08:34

Также приглашены наблюдатели из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и Норвегии

Украину пригласили понаблюдать за российско-белорусскими учениями &quot;Запад-2017&quot;. Фото: Facebook
Украину пригласили понаблюдать за российско-белорусскими учениями "Запад-2017". Фото: Facebook

Министерство обороны Беларуси пригласило Украину и еще несколько государств направить наблюдателей на совместные российско-белорусские учения "Запад-2017", которые должны состояться на белорусской территории 14-20 сентября, сообщает "Радио Свобода".

В целом приглашены наблюдатели из семи стран: Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и Норвегии.

Приглашение направлено соответствии с так называемым Венским документом 2011 года, который требует уведомлять другую сторону об учениях с участием более 9 тысяч человек и обеспечивать обязательную инспекцию другой стороны при учениях с участием более 13 тысяч человек.

Напомним, Россия и Беларусь заявляли, что в нынешних учениях примет участие 12 тысяч 700 военнослужащих.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что у России есть целый ряд скрытых целей, которые она планирует реализовать во время стратегических командно-штабных учений "Запад-2017".
Украина, Беларусь, учения, наблюдатели, Запад-2017

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