Число жертв атаки боевиков в Мьянме перевалило за 70

В числе погибших оказались 59 напавших на полицию и 12 сотрудников службы безопасности

Число погибших во время нападения исламских боевиков в Мьянме возросло до 71 человека, большинство погибших составили атаковавшие полицию. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на информацию правительства Мьянмы.

"Во время нападений этнических активистов Рохинджа на блокпосты службы безопасности в западном штате Ракхайн погиб 71 человек", – говорится в сообщении.

Согласно информации правительства, в числе погибших 59 атаковавших полицию, еще 12 были сотрудниками службы безопасности.

Армия спасения Аракан Рохинджа (ARSA), ранее известная под названием "Харака аль-Якин" или "Движение веры", взяла на себя ответственность за нападение.

Отмечается, что одной из причин нападений были меры по подавлению восстаний армии, во время которых, по сообщениям групп по правам человека, происходили массовые нарушения прав человека, включая убийства, изнасилования и сжигание домов.

Напомним, в Мьянме произошло боестолкновение между исламистами и полицией – боевики организованно напали на 24 полицейских поста и армейскую базу.