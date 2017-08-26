Додон прокомментировал идею вывода войск из Приднестровья

Сегодня, 20:53

Инициативу правительства в ООН президент Молдовы назвал антироссийским демаршем

Игорь Додон и Владимир Путин. Фото: ТАСС
Игорь Додон и Владимир Путин. Фото: ТАСС

Президент Молдовы Игорь Додон назвал инициативу молдавского правительства по выводу российских сил из Приднестровья "очередным антироссийским демаршем". Об это он сказал в интервью РИА Новости.

Додон подчеркнул, что предложение обсудить в ООН вывод российских сил "останется только на уровне деклараций".

"Правительство Молдовы уже дало задний ход, признав ошибку, что нельзя трогать миротворческую операцию на Днестре, и скорректировало свою декларацию. Это показывает непрофессионализм молдавских чиновников", – говорит президент.

Он подчеркнул, что вывод российских войск не соответствует интересами Молдовы и не поддерживается большинством молдавского народа.

С инициативой о выводе российских войск из Приднестровья ранее выступило правительство Молдовы. До этого, в июле декларацию о необходимости ухода российских солдат из региона принял парламент страны, значительная часть которого сформирована депутатами оппозиционных по отношению к президенту партий.
Позднее представительство Молдовы при ООН вынесло предложение о включении в повестку дня сессии Генассамблеи пункта "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдавии".

Этот шаг российский МИД воспринял как недружественный и вызвал посла Молдовы в Москве.

Напомним, российские силы на территории Приднестровья находятся на основе молдавско-российского соглашения от 21 июля 1992 года о прекращении вооруженного конфликта в Приднестровье.

Приднестровская Молдавская Республика является непризнанным государством на левом берегу реки Днестр. Кишинев считает Приднестровье частью Молдавии, однако не контролирует территорию республики.

Большая часть населения непризнанного государства состоит из молдаван, русских и украинцев. При этом доля каждой этнической группы составляет около 30 процентов, языки всех трех народов признаны государственными.
Приднестровье, ООН, Молдова, додон

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