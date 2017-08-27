Израиль пригрозил лишить ООН своих последних миллионов

Сегодня, 21:49

Также с Гутеррешем будет обсуждаться внесение в мандат Временных сил ООН в Ливане изменений, касающихся деятельности организации на северной границе Израиля

Израиль пригрозил лишить ООН своих последних миллионов. Фото: &quot;Телеграф&quot;
Израиль пригрозил лишить ООН своих последних миллионов. Фото: "Телеграф"

Руководство Организации Объединенных Наций должно изменить свое отношение к Израилю, в противном случае международная организация может лишиться поддержки и финансирования со стороны еврейского государства. Об этом сообщила замглавы МИД страны Ципи Хотовели, передает The Times of Israel.

По ее словам, данная позиция будет донесена до генсека ООН Антониу Гутерреша в ходе его первого визита в Израиль, который запланирован на будущую неделю. "Мы стремимся к резкому изменению отношения ООН к Израилю", — сказала Хотовели. Замминистра отметила, что этот вопрос пора решить за столом переговоров.

Также с Гутеррешем будет обсуждаться внесение в мандат Временных сил ООН в Ливане изменений, касающихся деятельности организации на северной границе Израиля.

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В этом году еврейское государство дважды объявляло о сокращении финансирования организации. В январе взносы были урезаны на шесть миллионов долларов в ответ на резолюцию 2334 Совбеза ООН, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских землях. В марте МИД страны уменьшил выплаты еще на два миллиона, объяснив это серией антиизраильских голосований на заседании Совета по правам человека.

Из-за этого в 2017-м отчисления Израиля в ООН составят 3,7 миллиона долларов вместо запланированных 11,7 (эта сумма покрывает 0,43 процента бюджета организации), писало в марте агентство Reuters. Крупнейшим донором выступают США, чей взнос достигает 2,6 миллиарда долларов — это 22 процента бюджета.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что для более эффективного реагирования на мировые угрозы, организацию Объединенных Наций (ООН) нужно реформировать.

Израиль, ООН, выплаты, взносы, миллионы
Источник:

Lenta.ru

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