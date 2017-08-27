Китаянка перевернула машину инструктора во время восьмой попытки сдать на права

Жительница Китая по имени Женг с детства отличалась упорством и настойчивостью. Поэтому когда ей семь раз подряд не удалось сдать экзамен на водительские права, она отправилась к инструктору в восьмой раз, передает Daily Mail.



На первом же крутом повороте госпожа Женг не справилась с управлением и, перепутав педали, стала яростно давить на газ. В результате автомобиль влетел в дерево, затем в стену, а после перевернулся.



Gо счастливой случайности ни сама женщина, ни ее инструктор не пострадали.

Прохожие помогли незадачливой автоледи выбраться из искорёженной машины еще до приезда экстренных служб. Правда, при этом с нее взяли честное слово, что она больше не сядет за руль.