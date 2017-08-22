КНДР сделала решительное заявление о ядерном оружии

Вчера, 16:30

Северокорейский дипломат назвал развитие ядерной программы в его стране "оправданным и легитимным выбором для самозащиты"

Фото: AFP
Фото: AFP

Ядерный арсенал нужен КНДР для сдерживания внешних врагов, поэтому Пхеньян никогда не станет обсуждать отказ от такого оружия. Об этом заявил эмиссар Северной Кореи Юй Йонг Чол во время конференции ООН, посвященной ядерному разоружению, сообщает Reuters.

Во время мероприятия американский представитель Роберт Вуд сказал, что приоритетом президента США Дональда Трампа остается защитить свою страну и ее союзников от "растущей угрозы" со стороны Северной Кореи.

"Меры КНДР, которые имели целью укрепить ее ядерные силы сдерживания и развить межконтинентальные ракеты, – это оправданный и легитимный выбор для самозащиты перед лицом таких очевидных и реальных угроз", – сказал северокорейский дипломат, добавив, что со стороны США поступают "постоянные ядерные угрозы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"До тех пор, пока американская враждебная политика и ядерная угроза будет оставаться без ответа, КНДР никогда не положит на стол переговоров свои силы сдерживания и самозащиты", – добавил Юй Йонг Чол.

Напомним, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США незамедлительно предпримут конкретные действия для уничтожения северокорейской ракеты, если ее запустят в сторону любого из союзников.
США, КНДР, ракеты, ядерное оружие, сдерживание

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Павел Климкин. Фото: AFP

Скандал с ракетами КНДР: Климкин призвал к международному расследованию

Вчера, 10:52

Северная Корея не достигла бы нынешних ракетных успехов без посторонней поддержки, считает министр

США

США продолжают искать способы, как надавить на КНДР. Фото: Телеграф

США придумали новый способ, как надавить на Северную Корею

Вчера, 10:18

Генпрокуратура Соединенных Штатов уже получила ордер суда на наложение временного ареста на активы несколько фирм из Китая

Другие страны

ООН. Фото: flickr.com/un

Северная Корея отправляла химическое оружие в Сирию - Reuters

Вчера, 09:49

За последние полгода были перехвачены два северокорейских груза, предназначенных научному центру в Сирии

Другие страны

Фото: AFP

КНДР уже грозит Австралии: "Правосудия не избежите"

21 Августа, 17:05

В Северной Корее назвали решение Австралии "самоубийством"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования