КНДР сделала решительное заявление о ядерном оружии

Северокорейский дипломат назвал развитие ядерной программы в его стране "оправданным и легитимным выбором для самозащиты"

Ядерный арсенал нужен КНДР для сдерживания внешних врагов, поэтому Пхеньян никогда не станет обсуждать отказ от такого оружия. Об этом заявил эмиссар Северной Кореи Юй Йонг Чол во время конференции ООН, посвященной ядерному разоружению, сообщает Reuters.

Во время мероприятия американский представитель Роберт Вуд сказал, что приоритетом президента США Дональда Трампа остается защитить свою страну и ее союзников от "растущей угрозы" со стороны Северной Кореи.

"Меры КНДР, которые имели целью укрепить ее ядерные силы сдерживания и развить межконтинентальные ракеты, – это оправданный и легитимный выбор для самозащиты перед лицом таких очевидных и реальных угроз", – сказал северокорейский дипломат, добавив, что со стороны США поступают "постоянные ядерные угрозы".

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"До тех пор, пока американская враждебная политика и ядерная угроза будет оставаться без ответа, КНДР никогда не положит на стол переговоров свои силы сдерживания и самозащиты", – добавил Юй Йонг Чол.

Напомним, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США незамедлительно предпримут конкретные действия для уничтожения северокорейской ракеты, если ее запустят в сторону любого из союзников.