КНДР запустила несколько ракет в Японское море

По утверждению южнокорейских военных, неопознанные снаряды пролетели около 250 километров в северо-восточном направлении

КНДР в субботу, 26 августа, запустила несколько "ракет неопределенного типа" в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Ёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По утверждению южнокорейских военных, неопознанные снаряды пролетели около 250 километров в северо-восточном направлении.