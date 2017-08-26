Королева Норвегии ушла в лес с мигрантами

Королева подала жителям страны пример толерантности и уважения по отношению к людям с другими взглядами

Королева Норвегии Соня отправилась на лесную прогулку с мигрантами. Таким образом она подала жителям страны пример толерантности.

По данным местных СМИ, 80-летняя супруга короля Норвегии Харальда V прошла несколько километров в сопровождении десятка спутниц родом из стран Азии, Африки и Ближнего Востока.

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Прогулки по живописным природным маршрутам Норвегии — популярная в стране традиция, с которой предлагают познакомиться мигрантам.

По мнению властей, это или другие хобби помогут интегрировать в общество женщин из мусульманских стран, многие из которых большую часть времени проводят дома.

Число неэтнических норвежцев в стране растет с каждым годом. По данным статистики, иммигрантами в первом и втором поколениях являются 17% жителей страны, или около 900 тысяч человек. В столице Норвегии этот показатель превышает 30%.