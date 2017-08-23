Мадуро заявил, что выборы президента Венесуэлы состоятся в любом случае

Сегодня, 02:55

Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии урегулирования ситуации в Венесуэле

Николас Мадуро, фото AFP
Николас Мадуро, фото AFP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президентские выборы в стране пройдут в 2018 году, несмотря ни на что.

В середине августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии урегулирования ситуации в Венесуэле, в том числе военные.

"Выборы в Венесуэле пройдут в 2018 году, даже если президент Трамп приедет в костюме морского пехотинца", — сказал Мадуро на пресс-конференции в Каракасе.

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Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после созыва учредительного собрания, объявленного по инициативе Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.
выборы, Венесуэла, США, мадуро, президентские выборы
Источник:

РИА Новости

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