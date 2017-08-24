Масштабная авария: автобус разбил девять машин в Казахстане

Водитель автобуса не смог остановить его в самый последний момент

Масштабная авария произошла на одной из оживленных улиц Астаны. Автобус въехал в последний автомобиль в пробке – а дальше по принципу домино. Всего были разбиты девять машин. По крайней мере трое человек пострадали.

Свидетели говорят, что водитель автобуса начал тормозить в самый последний момент и не успел остановить многотонную машину. Шофер до конца следствия отстранен от работы.