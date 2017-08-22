Медсестра из Сиднея экономит на еде, питаясь продуктами с помойки

Сегодня, 02:13

Девушка утверждает, что из-за еды, найденной на помойке, ей никогда не становилось плохо


Мэл Хампфис, 34-летняя жительница Сиднея, обследует мусорные баки супермаркетов, кафе и пекарен около трех или четырех раз в неделю. Там она находит свежее мясо, рыбу, фрукты, овощи и хлеб, пишет издание The Sun.

Это может прозвучать очень дико и вызвать отвращение, но благодаря таким променадам по мусоркам Мэл сократила еженедельный чек на продукты со 123 фунтов (4000 гривен) до 25 (817 гривен).

Медсестра скорой помощи и онкологического отделения очень любит готовить вкусные угощения для друзей и коллег из продуктов, которые находит на помойке. Ее приводит в ужас тот факт, сколько люди выкидывают неиспорченных продуктов.

В мире существует целое движение, активисты которого, чаще всего идейные защитники окружающей среды, ищут продукты в помойках, и называется оно dumpster diving, дословно — "ныряние в помойки".

Девушка рассказала, что из-за еды, найденной на помойке, ей никогда не становилось плохо. Она следует некоторым правилам: не берет продукты с нарушенной или вздувшейся упаковкой и мягкие фрукты.

Во многих странах распространена культура дампстер-дайвинга и фриганизма, и на это смотрят как на вполне нормальную вещь. О дампстерах Австралии есть документальный фильм — и Мэл в нем снялась.
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