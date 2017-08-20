Молния вызвала онемение конечностей у жителей Японии

Удар молнии также привел к отключению энергоснабжения и перебоям в движении электропоездов

Девять человек госпитализированы после удара молнии в одном из парков Токио, сообщило агентство Kyodo. Подробности инцидента рассказали в управлении пожарной охраны, в ведении которого находится, в том числе и служба скорой помощи.

Пострадавшие жалуются на онемение конечностей, однако угрозы для их жизней нет.

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В пригороде столичной префектуры, городе Футю, удар молнии привел к отключению энергоснабжения и перебоям в движении электропоездов.

Вечером в Токио разыгралась гроза, которая длилась несколько часов. Из-за непогоды даже был отменен фестиваль фейерверков на реке Тама — один из самых масштабных и популярных среди жителей японской столицы.

Ранее сообщалось, что в Индии в результате сильных дождей с грозами и молниями погибли 23 человека.