Премьер Израиля жестко поговорил с Путиным по поводу союзника России

Нетаньяху подчеркнул, что для Израиля крайне нежелательно усиление военного присутствия Ирана в Сирии

В Сочи 23 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с президентом России Владимиром Путиным, в ходе встречи поднималась, в частности, тема поддержки Ирана Россией. Об этом сообщается на официальной странице израильского премьера в Facebook.

"Израиль противится продолжению наращивания присутствия Ирана в Сирии, и мы защитим себя всеми способами от этой и любой другой угрозы", – говорится в сообщении.

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Нетаньяху подчеркнул, что для Израиля крайне нежелательно усиление военного присутствия Ирана в Сирии, где Иран поддерживает войска Башара Асада, как и Россия. Израильский премьер напомнил, что Иран продолжает грозить Израилю уничтожением.